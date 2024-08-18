Valve расширяет возможности владельцев Steam Deck.

Компания Valve объявила о релизе официальных драйверов Windows для своей портативной игровой консоли Steam Deck, что расширяет возможности её использования, говорится в публикации издания NotebookCheck.

Источник фото: Ben Wilson/Windows Central

Игровая консоль Steam Deck поставляется с предустановленной SteamOS, основанной на Linux, но неофициальная возможность установки Windows на устройство также присутствует, поэтому Valve, судя по всему, решила облегчить жизнь своим клиентам, выпустив набор драйверов для данной ОС, что позволит улучшить совместимость и повысить производительность.

Несмотря на выпуск официального пакета драйверов для Windows, собственная ОС от Valve, судя по всему, обеспечит лучшие игровые возможности — как отмечают пользователи, SteamOS лучше оптимизирована для Steam Deck по сравнению с Windows, позволяя достигать большей производительности, а также имеет лучшую отзывчивость.

Кроме того, Windows 11 изначально не разрабатывалась для портативных устройств, поэтому на консолях с небольшим экраном может возникать целый ряд проблем с масштабированием, хотя в последнее время разработчики из Microsoft работают над улучшением возможностей для подобного рода девайсов — недавно был представлен специальный режим Xbox Game Bar, а в будущем компания может внедрить ещё ряд новых функций, повышающих удобство использования портативных устройств, работающих под управлением ОС Windows.

Отмечается, что данный шаг от Valve является положительным аспектом, хотя владельцы Steam Deck не ограничены SteamOS и Windows, имея возможность установки других дистрибутивов Linux.