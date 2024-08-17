Более доступные модели новой линейки такими возможностями обладают.

Несмотря на свою высокую стоимость, новейший смартфон Pixel 9 Pro Fold от Google, который со стартовым ценником в 1799 долларов является самой дорогой моделью новой линейки, не получит ключевых функций с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения видеороликов, в то время как более доступные модели, такие как Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, такой способностью обладают, говорится в материале издания PhoneArena.

Источник фото: PhoneArena

Сообщается, что складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold лишен возможности масштабирования видеороликов с 4K до 8K, встроенной в Video Boost, дебютировавшей с Pixel 8 Pro в прошлом году и позволяющей получать более качественные видеоролики с улучшенным освещением, детализацией и цветами, что обеспечивается благодаря дополнительной обработке видео на серверах Google.

Кроме того, самая дорогая новинка Google не имеет возможности увеличения масштаба видео до 20x без потери качества при помощи функции Super Res Zoom.

Обе этих функции доступны для более дешёвых моделей Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, что может быть связано с более простой камерой у Pixel 9 Pro Fold — складная модель оснащается 48-Мп основным модулем, дополненным 10.5-Мп сверхширокоугольной камерой и 10.5-Мп телеобъективом с пятикратным оптическим зумом, в то время как Pro-версии Pixel 9 снабжены 50-Мп основной камерой, 48-Мп сверхширокоугольным модулем и телеобъективом с разрешением 48 Мп и пятикратным оптическим зумом.

Отмечается, что складные модели смартфонов других производителей также имеют камеры с более низкими характеристиками и возможностями по сравнению со стандартными топовыми смартфонами, поэтому тем, кто планирует использовать смартфон для съёмки качественных фото- и видеоматериалов, рекомендуется отказаться от приобретения складных моделей.