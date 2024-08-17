Новинка должна получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Компания ASUS работает над своим новым топовым смартфоном, получившим название Zenfone 12 Ultra, который по ключевым характеристикам будет схож с моделью серии ROG Phone 9 — журналисты издания Gizmochina обнаружили запись о предстоящей новинке в базе данных IMEI.

ASUS Zenfone 11 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Смартфон ASUS Zenfone 12 Ultra, появившийся в базе данных IMEI, имеет модельный номер ASUSAI2501H, в то время как представитель линейки ROG Phone 9, засветившийся ранее — ASUSAI2501D.

Обеим новинкам приписывается наличие флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который должен быть официально представлен в октябре текущего года, а также как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, серия ROG Phone 9 должна получить подсветку и специальные кнопки для более удобного игрового процесса.

Точной информации о дате запуска ASUS Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 в настоящий момент не предоставляется, но с учётом того, что модели предыдущего поколения серий Zenfone 11 Ultra и ROG Phone 8 были представлены в текущем году, стоит ожидать, что новинки появятся не ранее следующего года.

По мере приближения времени анонса новинок данных, проливающих свет на характеристики и дизайн новых моделей, должно стать больше, поэтому необходимо запастись терпением.