Это может стать причиной дефицита российской техники и негативно повлиять на отечественные компании.

Несмотря на успехи России в импортозамещении в целом ряде отраслей, заменить западные процессоры в РФ, увы, пока не могут, поэтому ввоз продукции Intel и AMD через третьи страны продолжается, хотя в текущем году ситуация выглядит тревожной — как сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы России, объёмы импорта процессоров производства Intel и AMD в текущем году значительно сократились, говорится в материале сайта CNews.

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Сообщается, что за первые четыре месяца прошлого года в Российскую Федерацию было ввезено примерно 289 тысяч единиц CPU производства Intel, в то время как показатели за соответствующий период текущего года упали до 20 тысяч штук, то есть более чем в четырнадцать раз.

В денежном выражении ситуация тоже не радужная — если в период с января по апрель 2023 года сумма импортированных в Россию процессоров Intel составляла 3.5 миллиарда рублей, то за этот же промежуток времени 2024 года было ввезено продукции на сумму в 297 миллионов рублей, что меньше почти в двенадцать раз.

С объёмами ввоза в РФ процессоров AMD дела обстоят чуть получше — в первые четыре месяца текущего года их было импортировано примерно 17 тысяч единиц на общую сумму в 142 миллиона рублей, что соответствует падению в 258 и 321 % соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты, в ближайшем будущем ситуация не улучшится, что связывают с усложнением цепочек, используемых для оплаты комплектующих, в том числе из-за блокировок перевода средств через банки Китая, которые начались в начале текущего года. Ещё одной причиной падения объёмов импорта западных процессоров в Россию называют наличие избыточных запасов CPU в РФ в связи с их массовой закупкой российскими компаниями ещё в первой половине 2022 года.

По словам специалистов, данная ситуация может негативно повлиять на отечественные компании, прежде всего, крупные, которые закупают процессоры Intel и AMD в третьих странах, а также на некоторое время вызвать дефицит техники, производимой в России.