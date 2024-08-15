Новинка рассчитана на широкий круг геймеров.

Бренд Alienware, являющийся подразделением компании Dell, расширяет ассортимент своей продукции, выпуская новый игровой монитор Alienware AW2725QF, нацеленный на широкий круг геймеров благодаря изменяемым значениям частоты обновления, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Neowin

Отличительной особенностью игрового монитора Alienware AW2725QF является его способность обеспечивать высокое разрешение 4K (3840x2160 точек) при частоте обновления 180 Гц, которая при необходимости путём нажатия одной кнопки может быть увеличена до 360 Гц с понижением разрешения до Full HD (1920x1080 точек), что позволяет использовать устройство как в более медленных RPG или стратегиях, так и динамичных шутерах.

Как отмечают в компании, способность переключения частоты обновления до более высоких значений стала возможной благодаря технологии объединения четырёх пикселей в один при снижении разрешения 4K до Full HD.

Игровой монитор Alienware AW2725QF, имеющий 27-дюймовую IPS-панель с низким временем отклика, составляющим 0.5 мс, имеет поддержку Dolby Vision и VESA DisplayHDR 600, а также технологии NVIDIA G-Sync, устраняющей разрывы изображения при высокой частоте обновления. Кроме того, новинка охватывает 95 % цветового пространства DCI-P3.

Монитор имеет широкий набор портов для подключения устройств, в том числе два HDMI 2.1, один из которых представляет собой разъём eARC для подключения динамиков, DisplayPort, два USB Type-A и один USB Type-C.

Дебют игрового монитора Alienware AW2725QF состоится в Китае уже сегодня (15 августа), в то время как мировой запуск намечен на 12 сентября. Стоимость новинки в США составит 600 долларов (53 000 рублей).