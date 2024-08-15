MegaPad 10 получит чип Helio G80 и 4 ГБ ОЗУ.

Компания Tecno работает над своими первыми моделями планшетов, нацеленными на бюджетный сегмент и получившими названия MegaPad 10 и Megapad 11, о чём свидетельствует их появление в базе данных IMEI, сообщает издание Gizmochina.

Согласно записям в базе данных IMEI, планшеты Tecno MegaPad 10 и Megapad 11 имеют модельные номера T1001 и T1101 соответственно. Более подробной информацией, проливающей свет на технические характеристики предстоящих новинок, данный источник не радует.

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Источник фото: Gizmochina/Naija Android Arena

К счастью, в распоряжении журналистов сайта Naija Android Arena оказались подробные данные относительно характеристик Tecno MegaPad 10 — новинка получит 12-нм восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G80, 10.1-дюймовый экран с разрешением HD+ (800x1280 точек) и плотностью пикселей 149 PPI, 4 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Новинка имеет плоский дизайн с круглыми модулями камеры и LED-вспышки на задней панели, а также экраном, обрамлённым достаточно заметными рамками.

На задней панели устройства имеется 13-Мп камера, дополненная светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне располагается 5-Мп селфи-камера. Питанием планшет обеспечивает батарея ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 14. Кроме того, устройство оснащается двумя динамиками, портом USB Type-C и 3.5-мм аудиоразъёмом, а также имеет поддержку WiFi/LTE 4G и Bluetooth 5.1. Модель будет представлена в сером и золотом цветах.

Информации о стоимости и доступности планшетов Tecno MegaPad 10 и Megapad 11 в настоящий момент не предоставляется.