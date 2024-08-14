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Oppo A80 5G выпущен в Европе с чипом Dimensity 6300, 6.67-дюймовым экраном и 8 ГБ ОЗУ
Новинка имеет ёмкий аккумулятор и 50-Мп основную камеру.

Компания Oppo запускает в Европе свою новую модель среднего класса Oppo A80 5G, являющуюся ребрендингом модели Oppo A3 Pro, дебютировавшей в начале лета текущего года, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Oppo A80 5G оснащается SoC MediaTek Dimensity 6300, IPS LCD-панелью с диагональю 6.67 дюйма, разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп сенсором, а на фронтальной панели имеется 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Питанием новинку снабжает аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Новинка поставляется с предустановленной оболочкой ColorOS 14 на базе Android 14. За дополнительную безопасность отвечает встроенный боковой сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, новинка имеет два слота для сим-карт, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, а также пылевлагозащищённый корпус, выполненный по стандарту IP54. Размеры устройства составляют 165.79x76.14x7.68 мм, а вес достигает 186 г. Модель предлагается в чёрном и фиолетовом цветовых оформлениях.

Ценник смартфона Oppo A80 5G в Нидерландах составляет 299 евро (29 500 рублей). В настоящее время устройство доступно для покупки на официальном сайте лишь в чёрном цвете.

#oppo a80 5g
Источник: gizmochina.com
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