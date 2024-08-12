Новая модель должна дебютировать в октябре.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация, проливающая свет на характеристики предстоящего смартфона Samsung Galaxy S24 FE, а сегодня новинка была протестирована в бенчмарке Geekbench, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Android Headlines

Согласно базе данных Geekbench, смартфон Samsung Galaxy S24 FE снабжается 10-ядерным чипсетом, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 3.11 ГГц, двумя ядрами, достигающими частоты 2.9 ГГц, тремя ядрами, работающими на частоте 2.59 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 1.96 ГГц, а также графическим процессором Xclipse 940.

Представленная информация подтверждает, что новинка имеет более энергоэффективный по сравнению с другими представителями линейки Galaxy S24 чипсет Exynos 2400e, что достигается за счёт понижения максимальной частоты большого ядра Cortex-X4 на 100 МГц по сравнению с возможностями аналогичного ядра, которым оснащается стандартный чип Exynos 2400. Остальные же характеристики CPU, судя по всему, остались без изменений.

Вполне вероятно, что снижением частоты Samsung планировала добиться не только более высоких показателей энергоэффективности, но и меньшего нагрева, так как Galaxy S24 FE, судя по всему, получит более простую систему охлаждения по сравнению с премиальными версиями линейки Galaxy S24.

В одноядерном тесте Geekbench устройство смогло набрать 1625 баллов, а в многоядерном добилось результата в 5698 очков.

Источник фото: Gizmochina

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S24 FE получит 6.7-дюймовый экран, обрамлённый тонкими рамками, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, 50-Мп основную камеру, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 8-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а также 10-Мп селфи-камеру.

Кроме того, новинке приписывается наличие аккумулятора на 4565 мА·ч, а также фирменной оболочки One UI 6.1.1 на базе Android 14 с функциями Galaxy AI. Ожидается, что новая модель будет презентована в октябре текущего года.