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39-дюймовый изогнутый OLED-монитор ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM оценен в 1499 долларов
Новинка будет конкурировать с Acer Predator X39.

Игровой монитор ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM, анонсированный в январе текущего года на международном мероприятии CES 2024, постепенно появляется в продаже в ряде мировых стран, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Устройство оснащается 39-дюймовой изогнутой панелью, выполненной по технологии WOLED, с разрешением 3440x1440 точек, радиусом кривизны 800R, максимальной яркостью 1300 нит, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 240 Гц.

Помимо этого, устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black, широкие углы обзора, достигающие 178 градусов по горизонтали и вертикали, охватывает 99 и 135 % цветового пространства DCI-P3 и sRGB соответственно, а также высокую точность цветопередачи Delta E<2.

Требовательные геймеры смогут оценить весьма низкое время отклика GtG, составляющее 0.03 мс, и поддержку технологии Adaptive-Sync, устраняющей разрывы изображения в динамичных игровых сценах с высокой частотой обновления. Для предотвращения негативного влияния на зрение монитор оснащается фильтром синего цвета.

Судя по ключевым характеристикам, монитор ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM снабжается той же WOLED-панелью, что и начинающий появляться в продаже Acer Predator X39.

Как отмечает производитель, для отвода избытков тепла и исключения выгорания OLED устройство снабжается специальным радиатором.

Монитор имеет богатый набор разъёмов для подключения, в том числе один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, один USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и Power Delivery до 90 Вт, пару USB 3.2 Gen 1 Type-A и два USB 2.0 Type-A, а также аудиоразъём.

Игровой монитор ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM уже появился в американской рознице по цене 1499 долларов, а в странах ЕС и Великобритании производитель планирует установить цену на уровне 1600 евро и 1399 фунтов стерлингов соответственно.

#asus rog swift oled pg39wcdm
Источник: notebookcheck.net
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