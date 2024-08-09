В США новинка уже предлагается со скидкой.

Acer постепенно пополняет ассортимент своих мониторов OLED всё новыми моделями — к дебютировавшим в прошлом месяце Predator X32 X3 и Predator X34 V3 добавляется 39-дюймовый Predator X39, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Acer

Игровой монитор Acer Predator X39 был анонсирован ещё в начале текущего года в рамках международной выставки CES 2024, но до магазинов, судя по всему, добирается только сейчас, чтобы конкурировать с такими моделями, как ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM и LG UltraGear OLED 39GS95Q.

Новинка оснащается изогнутой OLED-панелью с диагональю 39 дюймов, радиусом кривизны 800R, частотой обновления 240 Гц, разрешением 3440x1440 точек и соотношением сторон 21:9. Геймеры смогут оценить чрезвычайно низкое время отклика GtG, составляющее всего 0.01 мс, и поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro.

Кроме того, новинка имеет широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, составляющие 178 градусов, сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black, охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и характеризуется высокой точностью цветопередачи Delta E<2.

Для регулирования положения монитора в пространстве предназначается эргономичная подставка, а для монтажа на стену имеются крепления VESA 100x100 мм. Новинка обладает широким набором портов, в том числе HDMI, DisplayPort и USB Type-C с поддержкой подачи питания мощностью до 90 Вт, а также снабжается KVM-переключателем.

Игровой монитор Acer Predator X39 предлагается в Европе за 1600 евро, а в США оценён в 1600 долларов, хотя американское отделение Amazon пытается привлечь потенциальных покупателей, установив на новинку скидку в 11%, что снизило цену до 1422 долларов.