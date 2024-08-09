Новинка ориентирована на геймеров и требовательных пользователей.

Компания ASUS выпускает свою новую модель роутера, получившую название TUF Gaming BE3600 и целый ряд возможностей, в том числе поддержку новейшего стандарта беспроводной передачи данных Wi-Fi 7, сообщает издание NotebookCheck.

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Маршрутизатор ASUS TUF Gaming BE3600 нацелен не только на требовательных пользователей, но и на геймеров, что видно не только по дизайну продукта, имеющего футуристичный внешний вид с четырьмя прямоугольными внешними антеннами, но и по обеспечению высокоскоростной передачи данных с низкой задержкой — максимальная заявленная скорость при задействовании возможностей Wi-Fi 7 составляет 3600 Мбит/c.

Отмечается, что максимальный скоростной показатель, обеспечиваемый роутером благодаря поддержке Wi-Fi 7, справедлив при суммировании значений с использованием частот 2.4 и 5 ГГц, составляющих 688 и 2822 Мбит/c соответственно. При этом поддержка частоты 6 ГГц в спецификациях отсутствует. Также имеется обратная совместимость со стандартами WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Роутер оснащён четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 2.0 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 флеш-памяти. Для проводного подключения предусмотрен один WAN-порт на 2.5 Гбит/c и четыре гигабитных LAN-порта RJ45.

Кроме того, маршрутизатор снабжён рядом технологий, обеспечивающих более комфортабельный игровой процесс благодаря низким задержкам, поддержкой Mesh-сетей, OFDMA для повышения производительности сети, а также может быть использован в качестве хранилища данных с общим доступом устройств, находящихся в локальной сети, или медиасервера, благодаря наличию порта USB 3.2 Gen 1.

Стоимость роутера ASUS TUF Gaming BE3600 в Европе составляет от 228 евро (21 600 рублей).