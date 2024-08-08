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Huawei представляет обновлённый монитор MateView SE с частотой 100 Гц и ценой от $79
Новинка выпускается в двух вариантах с подставкой разной конструкции.

Компания Huawei выпускает обновлённую версию монитора MateView SE с увеличенной частотой обновления в двух вариантах, различающихся подставкой разной конструкции, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Новая модификация монитора Huawei MateView SE отличается от более старой версии повышенной с 75 до 100 Гц частотой обновления, что обеспечивает более плавное изображение в динамичных сценах, позволяя не только улучшить просмотр видео, но и повысить качество игрового процесса. Кроме того, новинка лишилась порта VGA, что может не устроить обладателей старых устройств.

В остальном же характеристики обновлённой модели по сравнению с оригинальной версией остались неизменными — новинка оснащается IPS-панелью с диагональю 23.8 дюйма, разрешением 1920x1080 точек и широкими углами обзора по горизонтали и вертикали, составляющими 178 градусов.

Кроме того, устройство охватывает 16.7 млн цветов и 90% цветового пространства DCI-P3, а также характеризуется высокой точностью цветопередачи Delta E <2, что обеспечивается за счёт заводской калибровки.

Новинка имеет сертификат TÜV Rheinland, предполагающий обеспечение низкого уровня синего цвета и подсветку без мерцания, что позволяет снизить нагрузку на глаза. Дополнительно уберечь своё зрение в процессе чтения пользователь сможет благодаря активации режима электронной книги, имитирующего обычную книгу с толстым шрифтом.

Изменять настройки монитора можно при помощи пятипозиционного джойстика, заменяющего традиционные кнопки и позволяющего удобно перемещаться по меню, а также производить необходимые действия по изменению параметров.

Подключить новинку к ПК или иному устройству имеется возможность благодаря портам HDMI и DisplayPort.

Монитор Huawei MateView SE выпускается в двух версиях — стандартный вариант, оценённый в 569 юаней (79 долларов), предлагает обычную подставку с минимальными возможностями регулировки положения устройства в пространстве, в то время как более дорогой, стоимость которого составляет 669 юаней (93 доллара), имеет усовершенствованную подставку, обеспечивающую широкий диапазон регулировок и совместимость с креплением VESA.

#huawei #mateview se
Источник: gizmochina.com
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