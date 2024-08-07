Производитель следует последним трендам.

Компания MediaTek официально презентовала свой новый чипсет Helio G100, который дебютировал несколько дней назад в смартфоне Tecno Camon 30S Pro, говорится в материале сайта GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

По своим характеристикам новый чип весьма схож с уже представленным чипсетом Helio G99 – новинка имеет те же восемь процессорных ядер, представленных двумя Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и шестью Cortex-A55, способных достигать частоты 2.0 ГГц, графический процессор Arm Mali-G57 MC2, а также поддержку дисплеев с максимальным разрешением 2560x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, оперативной памяти LPDDR4X-4266 и накопителей UFS 2.2.

Основным отличием MediaTek Helio G100 является улучшенная поддержка камер — чип обеспечивает работу одиночных сенсоров с разрешением до 200 Мп, что является заметным усовершенствованием по сравнению с максимальными возможностями Helio G99, который поддерживает одинарные камеры до 108 Мп. При этом способность обеспечивать съёмку 32 Мп или 16+16 Мп со скоростью 30 кадров в секунду у обеих моделей аналогична.

Кроме того, остались без изменений и возможности обеспечения беспроводной связи, такие как поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Отдельно производитель отмечает технологию MediaTek HyperEngine, обеспечивающую динамическое управления CPU и GPU, а также повышение качества сигнала, и режим «Elevator Mode», быстро восстанавливающий доступ к сотовой связи при выходе из мест с отсутствующим покрытием, таких как лифты или туннели. Новинка поддерживает две сим-карты 4G с VoLTE и ViLTE.

Чипсет Helio G99 является достаточно популярным решением для смартфонов среднего класса в связи со своей сравнительно низкой стоимостью, поэтому от Helio G100 можно ожидать аналогичных достижений.