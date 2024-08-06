Новинка должна заинтересовать создателей контента.

Компания Xiaomi без особого шума выпускает на рынок свой новый доступный монитор под брендом Redmi, получивший название A27U и отличающийся высоким разрешением панели, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Монитор Redmi A27U имеет 27-дюймовую панель, выполненную по технологии IPS, с разрешением 4K (3820x2160 точек), типичной яркостью 300 нит и коэффициентом контрастности 1200:1, а также охватом 95 и 100 % цветового пространства DCI-P3 и sRGB соответственно, что может заинтересовать создателей контента и отлично подойдёт для повседневного использования.

Геймеры же вряд ли положительно оценят сравнительно низкую частоту обновления, составляющую 60 Гц, и высокое время отклика, достигающее 6 мс.

Дополнительно потенциальных покупателей может заинтересовать новая технология «Qingshan Eye Protection», впервые представленная в A27U и разработанная совместно с Китайской академией информационных и коммуникационных технологий и Офтальмологическим центром Университета имени Сунь Ятсена, которая предусматривает меры, направленные на минимизацию негативного влияния на зрения, внедряемые как на программном, так и на аппаратном уровне.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новинка имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, который указывает на обеспечение устройством пониженного уровня синего цвета, что снижает негативное воздействие на глаза.

Новинка оснащается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение монитора в зависимости от необходимости обеспечения удобства при работе и отдыхе, а также может быть установлена на стену благодаря наличию крепления VESA 75x75 мм.

Для подключения монитора к ПК предназначаются два порта HDMI 2.0 и два разъёма DisplayPort 1.4.

Стоимость монитора Redmi A27U в китайской рознице составляет 1199 юаней (169 долларов). Продажи новой модели стартуют 12 августа текущего года.