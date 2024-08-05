Новинка получит чип Snapdragon 8 Gen 3 и 6.78-дюймовый дисплей.

Китайская компания OnePlus работает над новыми моделями смартфонов серии Ace 5 — несколько дней назад информатор Digital Chat Station раскрыл возможный период запуска Ace 5 и Ace 5 Pro, а сегодня опубликовал данные, проливающие свет на характеристики стандартной модели новой линейки, сообщает издание Gizmochina.

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OnePlus Ace 3. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон OnePlus Ace 5 получит микроизогнутую 6.78-дюймовую панель 8T LTPO с разрешением 1.5K, а также чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и ёмкую батарею на 6200 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки, что является существенным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Ace 3, оснащённой чипом Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором на 5500 мА·ч.

Кроме того, новинка должна обзавестись тройной камерой, включая 50-Мп основной объектив, и слайдером оповещений. Предполагается, что на глобальном рынке OnePlus Ace 5 может выйти с названием OnePlus 13R.

Данных о характеристиках старшей модели, OnePlus Ace 5 Pro, информатор в настоящий момент не предоставляет, но ожидается, что смартфон получит флагманский чипсет нового поколения Snapdragon 8 Gen 4, который сегодня был протестирован в бенчмарке Geekbench и показал весьма высокий результат.

Как утверждает предыдущая утечка, смартфоны OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro могут быть официально презентованы до конца текущего года.