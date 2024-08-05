Чип нового поколения был впервые протестирован в Geekbench.

К настоящему времени данными о производительности предстоящего флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 делились только информаторы, но сегодня чип нового поколения наконец-то был впервые протестирован в реальном бенчмарке, продемонстрировав свои возможности в Geekbench, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Согласно базе данных Geekbench, представленный экземпляр чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получил шесть базовых ядер, работающих на частоте 2.78 ГГц, и два производительных ядра, достигающих весьма высокой тактовой частоты 4.09 ГГц.

В одноядерном тесте Geekbench чипсет получил 2884 балла, вплотную приблизившись к показателю чипа Apple A17 Pro, который, согласно данным сайта NoteBookCheck, набирает 2915 очков, а в многоядерном тесте показал результат в 8840 баллов, что значительно выше среднего показателя A17 Pro, составляющего 7300 очков. При этом производительность серийных экземпляров может быть ещё выше.

Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что подобных достижений чипу от Qualcomm удалось добиться не только благодаря высокой частоте ядер, но и использованию новой архитектуры CPU, которую компания уже применяют в своих процессорах Snapdragon X.

Ожидается, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 станет топовой моделью SoC, предназначенной для новейших флагманских смартфонов, но за высокую производительность придётся заплатить не менее высокой ценой — как утверждает аналитик Ming-Chi Kuo, чип нового поколения будет на 25-30 % дороже по сравнению с моделью предшествующего поколения, Snapdragon 8 Gen 3, что повысит конечную цену топовых мобильных устройств.

Производитель уже подтвердил, что новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет официально презентован в октябре текущего года.