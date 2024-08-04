Компания может прекратить выпуск видеоадаптера, производившегося в течение почти 4 лет.

Компания Nvidia может прекратить выпуск самой популярной в геймерском сообществе видеокарты GeForce RTX 3060, что следует из недавнего сообщения одного из администраторов китайского форума Bobantang, сообщает издание Neowin.

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Источник фото: Nvidia

По данным информатора, Nvidia уведомила своих партнёров, производящих видеокарты, что жизненный цикл GeForce RTX 3060 подходит к своему завершению, поэтому им необходимо поторопиться, чтобы разместить свои окончательные заказы. Это означает, что RTX 3060, производившаяся в течение почти четырёх лет, вскоре попадёт в список видеоадаптеров, выпуск которых официально завершён.

Данное решение Nvidia в ближайшем будущем вряд ли негативно повлияет на доступность GeForce RTX 3060 в продаже, но по мере истощения запасов ассортимент ряда производителей может стать довольно бедным относительно данной модели. Кроме того, это не означает, что поддержка RTX 3060 будет прекращена, поэтому её владельцам в ближайшие несколько лет не стоит беспокоиться о выходе свежих обновлений драйверов, содержащих новые функции и поддержку только что вышедших игр.

Ранее сервис Steam опубликовал отчёт о комплектующих, установленных в геймерских системах, за июль, где GeForce RTX 3060 заняла первое место.

Отмечается, что в настоящий момент на рынке представлена более новая модель Nvidia среднего ценового диапазона, а именно GeForce RTX 4060, но RTX 3060 всё равно выглядит более выгодным вариантом, учитывая, что за версию с 12 ГБ видеопамяти просят от 285 долларов. Тем же геймерам, которые выбирают оптимальные варианты с точки зрения цены и производительности в сегменте до $300, рекомендуется обратить своё внимание на RX 6700 XT, которая предлагает те же 12 ГБ и более высокую производительность.