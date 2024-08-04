Apple выпустит сразу два устройства со складным дисплеем.

Слухи о первом складном смартфоне Apple появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, но свежий отчёт аналитика Джеффа Пу говорит о том, что технологический гигант выпустит сразу два устройства со складным экраном, сообщает издание Gizchina.

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Источник фото: GSMArena

Как предполагает аналитик, в 2026 году Apple представит два новых устройства, оснащённых складным экраном — во втором квартале должен дебютировать гибрид iPad/MacBook, который, как ожидается, получит огромный экран с диагональю 18.8 дюйма в разложенном виде, а складной iPhone появится чуть позже, а именно к концу 2026 года.

Предыдущие отчёты указывают на то, что Apple подписала контракт на производство складных экранов в прошлом месяце. При этом решение сначала обкатать новую технологию на гибриде iPad/MacBook выглядит вполне обоснованным, так как устройство, судя по всему, выйдет меньшим тиражом, что позволит изучить все слабые стороны новинки перед массовым выпуском складного iPhone.

В настоящий момент целый ряд конкурентов Apple уже выпустили свои складные модели мобильных устройств, но технологический гигант из Купертино, судя по всему, изучает их опыт, чтобы представить своим клиентам более зрелые продукты, не имеющие тех недостатков, которые присутствуют у конкурирующих моделей.

При этом информатор не делится какими-либо деталями о запуске складных устройств Apple, но отмечает, что компания придерживается намеченного графика относительно выпуска новых для себя моделей.