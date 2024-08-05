Кроме того, новинка обзаведётся ёмкой батареей и 8 ГБ ОЗУ.

Финская компания HMD Global работает над своим новым планшетом под кодовым названием Scarecrow, который будет схож со смартфоном HMD Skyline и присоединится к ещё одной модели производителя, HMD T21, являющейся переименованным планшетом Nokia T21, сообщает издание NotebookCheck.

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Как утверждает информатор smashx_60, планшет HMD Scarecrow оснащается 10.6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц, и чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аналогичным смартфону HMD Skyline. Устройство получит 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Опубликованные изображения демонстрируют, что при создании новинки HMD придерживалась того же плоского дизайна с изогнутыми сторонами, что и для HMD Skyline. При этом пока не известно, будет ли новинка характеризоваться той же простой ремонта, что и недавно вышедший смартфон.

На тыльной стороне новинки будет расположена 13-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8 и автофокусом, дополненная 5-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной панели будет установлена 8-Мп селфи-камера. Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 9200 мА·ч с поддержкой 30-Вт зарядки.

Источник фото: smashx_60/X

Кроме того, новинка получит поддержку 5G, Bluetooth 5.2 и NFC, а также обзаведётся 3.5-мм аудиоразъёмом и специальным коннектором, судя по всему, предназначенным для подключения клавиатуры или док-станции. Модель будет доступна в следующих цветовых оформлениях — Apricot, Charcoal и Mint.

Ранее стало известно, что планшет оснастят двумя динамиками и поддержкой стилуса. Работать устройство будет под управлением ОС Android 14.

Данных о дате появления в продаже и стоимости планшета HMD Scarecrow информатор в настоящее время не предоставляет.