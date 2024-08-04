Устройство продемонстрировало крайне высокие показатели линейного чтения и записи.

Хотя интерфейс нового поколения Thunderbolt 5, характеризующийся пропускной способностью до 120 Гбит/c и подачей питания мощностью до 240 Вт, был анонсирован ещё в конце прошлого года, устройств, которые бы его поддерживали, в настоящий момент на рынке представлено не так уж и много — не так давно компания Cable Matters презентовала первый в мире кабель с поддержкой данного стандарта, а сейчас Sabrent демонстрирует внешний твердотельный накопитель Rocket XTRM 5, который является первым в мире внешним SSD-диском с интерфейсом Thunderbolt 5, сообщает издание NotebookCheck.

реклама

Корпус внешнего твердотельного накопителя Sabrent Rocket XTRM 5 вмещает в себя SSD-диск PCIe Gen 5 NVMe формата M.2 2280. Благодаря наличию интерфейса Thunderbolt 5, устройство демонстрирует весьма высокие скоростные показатели — согласно результатам тестов производителя, твердотельный накопитель обеспечивает скорость 6071.6/5126.09 МБ/c при линейном чтении и записи, что вдвое превышает способности устройства с интерфейсом Thunderbolt 4 и практически соответствует показателям внутреннего твердотельного накопителя.

Источник фото: NotebookCheck/Sabrent

Также отмечается, что в настоящий момент Sabrent Rocket XTRM 5 является самым быстрым внешним SSD-диском в мире. Помимо высоких скоростных показателей, производитель уделял особое внимание возможности эффективной работы устройства при низких температурах.

Новинка имеет обратную поддержку с Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 и USB 3.2, но при использовании более старых интерфейсов скорость будет заметно ниже — например, согласно тестам производителя, при подключении устройства через Thunderbolt 4 скорость линейного чтения/записи составила около 3000 МБ/c, что также является весьма высоким показателем.

Внешний твердотельный накопитель Sabrent Rocket XTRM 5 будет доступен в версиях объёмом 1, 2 и 4 ТБ. Информацией о дате запуска и стоимости устройства производитель в настоящий момент не делится.