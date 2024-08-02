Новинка получит чип MediaTek Helio G99 Ultimate.

В прошлом месяце стало известно, что Infinix работает над своей первой моделью бюджетного планшета, получившей название Xpad, а сегодня издание Gizmochina публикует рендеры и характеристики предстоящей новинки.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Планшет Infinix Xpad оснащается чипсетом MediaTek Helio G99 Ultimate, обычно встречающимся в бюджетных моделях мобильных устройств. Дополнительно на начальный уровень новинки указывает наличие всего 4 ГБ оперативной памяти, что для современных устройств считается достаточно скромным показателем.

Новинка имеет достаточно стандартный дизайн с экраном, обрамлённым заметными рамками, и чуть выступающим модулем камеры на задней панели, представленным 12-Мп основным сенсором и 8-Мп датчиком. На фронтальной стороне располагается 8-Мп селфи-камера.

Дисплей устройства представляет собой 11-дюймовую LCD-панель с разрешением 1080x2400 точек и частотой обновления 90 Гц. Питанием новинку обеспечивает аккумулятор на 7000 мА·ч. Работает планшет под управлением ОС Android 14 с оболочкой Infinix XOS.

Новинка оснащается 256 ГБ постоянной памяти и доступна только в версии с Wi-Fi, в то время как выпуск варианта с поддержкой сотовой связи пока не предполагается. Планшет представлен в следующих цветовых оформлениях — синем, золотом и сером.

Информации о стоимости планшета Infinix Xpad в настоящий момент не предоставляется, но с учётом высокой конкуренции таких крупных игроков на рынке, как Samsung, Xiaomi, а также ряда других производителей, и достаточно скромных характеристик цена новинки должна быть сравнительно низкой. Ожидается, что официальный запуск новой модели состоится в ближайшие несколько недель.