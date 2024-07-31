Новинка обладает весьма привлекательным соотношением цены и качества.

Представленный компанией ViewSonic монитор VA2479-2K-HD, подходящий как для офисной работы, так и для домашнего использования, появился в продаже в Китае по весьма привлекательной цене, сообщает издание Gicmozhina.

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Монитор ViewSonic VA2479-2K-HD снабжён IPS-панелью с диагональю 23.8 дюйма, разрешением 2K (2560x1440 точек) и частотой обновления 75 Гц, что вряд ли заинтересует требовательных геймеров, но вполне подойдёт для повседневного использования.

Кроме того, новинка имеет охват 100 % цветового пространства sRGB, 8-битную глубину цвета и сертификат HDR10, а также способна отображать 16.7 млн цветов. Устройство характеризуется широкими углами обзора по горизонтали и вертикали, составляющими 178 градусов.

Для минимизации нагрузки на глаза во время длительного просмотра видео или работы монитор оснащается фирменной технологией Eye ProTech+ от ViewSonic, работающей как на программном, так и на аппаратном уровне — встроенный фильтр синего цвета, который можно настраивать, снижает вредное воздействие на 40 %, а функция Flicker Free устраняет мерцание экрана.

Источник фото: Gizmochina

Также имеется поддержка технологии Adaptive Sync, предотвращающей разрывы изображения, и целого ряда режимов отображения, предназначенных для удобного просмотра веб-страниц, видеороликов, текста и так далее.

Монитор имеет тонкие рамки с трёх сторон, что позволяет использовать его в многомониторных системах, а также металлическую подставку, отличающуюся небольшими размерами. Для монтажа устройства на стену имеется крепление VESA 75x75 мм.

Новинка оснащается одним портом DisplayPort 1.2, двумя разъёмами HDMI 2.0 и аудиоинтерфейсом.

Стоимость монитора ViewSonic VA2479-2K-HD в китайской рознице составляет 588 юаней (81 доллар, 7000 рублей).