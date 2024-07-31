Смартфон появился на официальном сайте производителя.

Компания Tecno без особого шума выпускает свой новый смартфон Camon 30S Pro, присоединившийся к другим представителям линейки и имеющий достаточно высокие характеристики, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Tecno Camon 30S Pro снабжается ещё не представленным официально чипсетом MediaTek Helio G100, производящимся по 6-нм технологическому процессу, 8 ГБ оперативной памяти, дополненными 8 ГБ виртуального ОЗУ, и хранилищем объёмом 256 ГБ.

Кроме того, устройство имеет изогнутый дисплей, выполненный по технологии AMOLED и оснащённый технологией Aqua Touch, позволяющей управлять смартфоном даже влажными руками, с диагональю 6.78 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит.

На задней панели новинки расположился модуль камеры круглой формы, представленный 50-Мп основным датчиком Sony IMX896 с размером 1/1.56 дюйма и поддержкой оптической стабилизации изображения, 2-Мп сенсором глубины и ещё одним датчиком, о котором пока что ничего не известно. На фронтальной стороне устройства имеется 50-Мп селфи-камера с автофокусом и отслеживанием глаз. Для улучшения и обработки изображений смартфон оснащён целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю 45-Вт проводную зарядку. Помимо этого, устройство может восполнять заряд и беспроводным способом. Также смартфон снабжается двойным стереодинамиком с поддержкой Doby Atmos и ИК-модулем.

Устройство предлагается в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Shim Silver Green), сером (Interstellar Grey) и золотом (Pearl Gold). Информации о стоимости и доступности Tecno Camon 30S Pro в настоящий момент не предоставляется.