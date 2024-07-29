К нему должна присоединиться и Pro-версия.

Компания Xiaomi работает над предстоящими моделями смартфонов серии 14T – совсем недавно старший представитель линейки, Xiaomi 14T Pro, был протестирован в Geekbench, раскрыв ряд своих спецификаций, а сегодня стандартная модель, Xiaomi 14T, появилась на сайтах сертификации NBTC и ЕЭК, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что в последнее время смартфон Xiaomi 14T с модельным номером «2406APNFAG» был частым гостем на различных сайтах сертификации, а сегодняшнее его появление в базах данных NBTC и ЕЭК подтверждает приближение даты запуска новинки, а также поддержку современного стандарта связи 5G.

Ранее стало известно, что, в отличие от Xiaomi 14T Pro, оснащённого флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, что было подтверждено базой данных Geekbench, младшая модель, Xiaomi 14T, судя по ряду утечек, получит более скромный чип серии Dimensity 8000, возможно, Dimensity 8100 или 8200.

Кроме того, если Xiaomi 14T Pro приписывают наличие быстрой проводной 120-Вт зарядки, то Xiaomi 14T, судя по всему, ограничится поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Более подробной информации о характеристиках новинки в настоящий момент не имеется, но по мере приближения даты запуска новой модели стоит ожидать появления свежих данных, проливающих свет на спецификации устройства.