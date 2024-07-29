Пользователю предоставляется видеокарта GeForce RTX 4050 или RTX 4060 на выбор.

Компания Lenovo продолжает расширять свой модельный ряд игровых ноутбуков, выпустив Legion R7000 2024 с быстрым процессором AMD и видеокартой NVIDIA среднего уровня, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Игровой ноутбук Lenovo Legion R7000 2024 оснащается не так давно представленным производительным процессором AMD Ryzen 7 8745H с 8 ядрами Zen 4, достигающими тактовой частоты 4.9 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4060, оперативной памятью DDR5-5600 и твердотельным накопителем PCIe 4.0.

Новинка имеет 15.6-дюймовую IPS-панель с частотой обновления 144 Гц, яркостью 300 нит и охватом 100 % цветового пространства sRGB. Также ноутбук поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, обеспечивающие отсутствие разрывов в процессе игровых баталий.

Для отвода излишков тепла, выделяемых компонентами устройства, предназначается система охлаждения Frost Blade Cooling System 5.0, снабжённая двумя вентиляторами и четырьмя тепловыми трубками, что вполне целесообразно, учитывая заявленную мощность RTX 4060, достигающую 125 Вт.

Новинка оснащается несколькими портами USB и разъёмом HDMI 2.1. Помимо этого, имеется встроенная технология улучшения звука Nahimic, клавиатура TrueStrike и возможность быстрой зарядки.

Стоимость версии ноутбука Lenovo Legion R7000 2024 с 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ и видеокартой RTX 4050 составляет 6699 юаней (923 доллара), а цена варианта с аналогичной конфигурацией ОЗУ и хранилища, но с RTX 4060, достигает 6999 юаней (964 доллара).