Проблема наблюдалась в течение 18 часов.

Зависимость от цифровых технологий в последнее время играет злую шутку с целым рядом пользователей — недавний сбой, связанный с действиями CrowdStrike, вызвал коллапс в работе целого ряда предприятий и организаций, в большей мере на Западе, а проблемы, наблюдавшиеся с Менеджером паролей Google, встроенным в браузер Chrome, могли затронуть несколько миллионов пользователей по всему миру, сообщает сайт Windows Central со ссылкой на данные издания Forbes.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что сбой в Менеджере паролей в Google Chrome, который не могли устранить в течение около 18 часов, не позволял пользователям получить доступ к своим сохранённым паролям, использующимся для входа на сайты, и сохранить новые пароли.

Отмечается, что проблема была ограничена лишь браузером Google Chrome версии 127 для Windows, но, согласно подсчётам Forbes, это затронуло около 15 миллионов пользователей, работа которых могла быть заморожена из-за изменения поведения приложения.

Конечно, существовал и обходной путь для решения данной проблемы, но он требовал от пользователей запуска браузера с определённым флагом командной строки, что, естественно, могли знать и осуществить далеко не все и требовало дополнительного времени для поиска решения в сети Интернет.

В настоящий момент данная неполадка устранена, но для этого Google понадобилось непростительно много времени, что может заставить пользователей задуматься о необходимости иметь резервные способы хранения важной информации, в том числе паролей, чтобы не зависеть от действий одной компании и не терять драгоценное время на поиск обходных путей, решающих ту или иную проблему.