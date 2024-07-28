Новинка имеет богатое оснащение

Компания Asus выпускает новую модель ноутбука серии Zenbook 16 Air с новейшим процессором AMD и широким набором возможностей, сообщает издание Gizmozhina.

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Источник фото: Gizmochina

Ноутбук Asus Zenbook 16 Air оснащается процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 c 12 ядрами Zen 5, работающими на частоте до 5.1 ГГц, и интегрированной графикой Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5, а также NPU с вычислительной мощностью 50 TOPS, оперативной памятью LPDDR5X-7500 и твердотельным накопителем PCIe 4.0.

Новинка имеет OLED-дисплей с разрешением 2.8K (2880x1800 точек), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 550 нит, 10-битной глубиной цвета и сертификатом HDR 500. Экран охватывает 100 % цветового пространства DCI-P3 и имеет заводскую калибровку цвета с точностью Delta E<1.

Для отвода тепла от компонентов ноутбука используется мощная система охлаждения, оснащённая пластиной с испарительной камерой и двумя вентиляторами, а также имеющая охлаждающие отверстия для повышения эффективности воздушного потока на 50 процентов.

Корпус устройства изготовлен из материала, называемого Ceraluminum, который представляет собой высокотехнологичный сплав алюминия и керамики. Новинка имеет толщину 1.1 см и вес 1.49 кг.

Питает устройство батарея ёмкостью 78 Вт·ч, обеспечивающая до двадцати часов автономной работы при воспроизведении видео. Ноутбук оснащается широким набором портов, в том числе HDMI, USB4, USB Type-A, слотом для карт памяти SD и аудиоразъёмом. Кроме того, новинка имеет звуковую систему, состоящую из шести динамиков, датчик освещённости, тачпад с частотой обновления 240 Гц, две камеры 1080p и модуль Wi-Fi 7.

Ноутбук снабжён целым рядом технологий, в том числе программным обеспечением MyAsus, позволяющим производить настройку и оптимизировать быстродействие, GlideX для совместной работы на нескольких экранах и Asus Flash Transfer, обеспечивающей передачу файлов между устройствами, а также функцией фильтрации синего цвета, снижающей нагрузку на глаза.

Ноутбук Asus Zenbook 16 Air доступен в двух цветовых оформлениях — сером (Mountain Mist Grey) и белом (Snowfield White). Стоимость версии с 32 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 1 ТБ составляет 12 999 юаней (1792 доллара).