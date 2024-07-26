TP-Link Archer BE3600 имеет весьма привлекательный ценник.

Производитель TP-Link представляет свою новую модель маршрутизатора, которую по праву можно назвать самым доступным роутером с поддержкой Wi-Fi 7, в настоящий момент представленным на рынке, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Маршрутизатор TP-Link Archer BE3600 оснащается быстрым процессором с четырьмя ядрами, обеспечивающим высокую производительность, предлагая поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 7 со скоростными показателями 688 и 2882 Мбит/c в частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц соответственно, что даёт в общей сложности 3570 Мбит/c.

Кроме того, устройство имеет поддержку целого ряда ключевых функций Wi-Fi 7, в том числе MLO, Multi-RU и 4K QAM, а также совместимо со стандартом сетей EasyMesh. Для проводного подключения роутера предназначен 2.5-гигабитный порт WAN, порт LAN 2.5 Гбит/c и три дополнительных гигабитных LAN-порта. Также имеется разъём USB 3.0, позволяющий подключать периферийные устройства.

Новинка имеет элегантный дизайн с четырьмя внешними антеннами и корпус, эффективно рассеивающий тепло.

Роутер TP-Link Archer BE3600 позиционируется в качестве доступной модели с поддержкой Wi-Fi 7, что подтверждается его ценой — в сети магазинов Walmart новинка доступна всего за $100, что в настоящий момент, как утверждается, является самым лучшим предложением для маршрутизаторов с Wi-Fi 7.