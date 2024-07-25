Tecno Camon 30S Pro получит чип Helio G99 Ultimate.

Производитель мобильной техники Tecno презентовал четыре представителя серии смартфонов Camon 30 ещё на MWC 2024, но, судя по всему, компания разрабатывает и пятую модель данной линейки, получившую название Camon 30S Pro, о чём свидетельствует появление устройства в базе данных Google Play Console, что позволило узнать о целом ряде характеристик новинки, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Смартфон Tecno Camon 30S Pro получил чипсет Mediatek MT6789, также известный как Helio G99 Ultimate, оснащённый двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2.2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 2.0 ГГц, и графическим процессором Mali-G57 MP2, а также 12 ГБ оперативной памяти. Работает смартфон под управлением ОС Android 14.

Кроме того, устройство имеет дисплей с разрешением 1080p (1080x2436 точек) и плотностью пикселей 480 DPI. При этом информация о диагонали дисплея, типе панели и других характеристиках экрана не раскрывается.

Данными о ёмкости батареи база данных Google Play Console тоже не радует, но из другого источника стало известно, что питать новинку будет аккумулятор на 5000 мА·ч. Параметров зарядки также не предоставляется, но, учитывая поддержку другими представителями серии Camon 30 зарядки мощностью 70 Вт, можно рассчитывать, что новая модель будет располагать аналогичной возможностью.

Информацией о дате запуска, стоимости и доступности смартфона Camon 30S Pro источник пока не располагает, но в ближайшие недели должно появиться больше подробностей о новой модели.