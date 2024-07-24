Новинка должна быть презентована в августе.

Уже в следующем месяце бренд iQOO должен пополниться новой моделью смартфона, получившей название iQOO Z9s, которая чуть ранее была обнаружена в базах данных Camera FV5 и Бюро индийских стандартов (BIS), а несколько часов назад появилась на сайте Geekbench, сообщает издание Gizmochina.

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Согласно информации, размещённой на сайте Geekbench, смартфон iQOO Z9s с модельным номером I2035 оснащается чипсетом, снабжённым основным ядром, работающим на частоте 2.63 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 2.4 ГГц, и четырьмя ядрами с тактовой частотой 1.8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 720 — данные характеристики указывают на чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Кроме того, устройство, появившееся в базе данных Geekbench, получило 12 ГБ оперативной памяти и работало на ОС Android 14. В одноядерном и многоядерном тестах смартфон зачислил в свой актив 1137 и 3044 балла соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее в Китае была представлена модель серии Z9, а именно iQOO Z9, оснащённая аналогичным чипсетом, 6.78-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом до 1 ТБ, а также двойной камерой на задней панели с разрешением 50 и 2 МП, 16-Мп селфи-камерой и аккумулятором на 6000 мА·ч, поддерживающим быструю 80-Вт зарядку — вполне возможно, что ряд ключевых характеристик данного смартфона будет аналогичен iQOO Z9s, дебют которого должен состояться в августе текущего года.