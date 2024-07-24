Это заставляет пользователей действовать соответствующим образом.

Компания Microsoft продолжает неустанно совершенствовать свою операционную систему Windows 11, обновляя уже имеющиеся функции и добавляя новые возможности, но стратегия софтверного гиганта в отношении рекламы несколько настораживает пользователей — как заметили журналисты издания Windows Central, к уже имеющимся рекламным вставкам в различных частях Windows 11 добавилась ещё одна функция, очень уж похожая на рекламную.

Сообщается, что в свежей сборке Windows 11 Build 22635.3936, доступной для участников канала Beta, компания представила новую функцию для Microsoft Store, которая добавляет новое всплывающее окно в процессе поиска, демонстрирующее рекомендуемые приложения, гипотетически способные заинтересовать пользователя.

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Источник фото: Windows Central/Microsoft

Софтверный гигант не сообщает, появляются ли приложения, показываемые во всплывающем окне, органично, или же их демонстрация связана с платной рекламой, благодаря которой разработчики стараются их продвинуть.

Данное нововведение добавляется к целому списку предложений от Microsoft, появляющихся в тех или иных разделах Windows 11, и, по мнению целого ряда пользователей, являющихся замаскированной рекламой — ранее компания решила показывать рекомендуемые приложения в меню «Пуск», демонстрировать сообщение, побуждающее подписаться на Game Pass, в приложении «Настройки» и показывать всплывающие подсказки, предлагающие зарегистрироваться в OneDrive или других сервисах компании.

Встроенные в Windows 11 приложения, в частности «Погода», также стали демонстрировать больше рекламы. Данная ситуация требует от пользователей соответствующих решений, побуждая использовать сторонние приложения, убирающие рекламные вставки.