Новинка оснащается видеокартой GeForce RTX 4060 и экраном с разрешением 2.5K.

Компания Lenovo представляет свою новую модель ноутбука, оснащённую мощным процессором AMD и видеокартой NVIDIA среднего уровня, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Ноутбук Lenovo Legion R9000P 2024 снабжается процессором AMD Ryzen 7945HX c 16 ядрами на базе архитектуры Zen 4, достигающими максимальной частоты 5.4 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 с пиковой потребляемой мощностью 140 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ.

Кроме того, новинка оснащена дисплеем с разрешением 2.5K, частотой обновления 240 Гц, яркостью 500 нит и охватом 100 % цветового пространства DCI-P3. Ноутбук поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, благодаря чему достигается отсутствие разрывов изображения в процессе игры, а также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и поддержку Dolby Vision.

Для эффективного отвода тепла от компонентов ноутбука предназначена фирменная система охлаждения. Устройство можно заряжать при помощи порта USB Type-C, обеспечивающего мощность до 140 Вт, или фирменного разъёма Lenovo, поддерживающего зарядку мощностью до 300 Вт, что является более предпочтительным вариантом в условиях высокой нагрузки, так как процессор и видеокарта ноутбука могут потреблять до 100 и 140 Вт соответственно.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 80 Вт·ч. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и оснащается тачпадом размером 120x75 мм, а также рядом портов, в том числе USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, 3.5-мм аудиоразъёмом и RJ-45 Ethernet.

Стоимость ноутбука Lenovo Legion R9000P 2024 стартует от 9299 юаней (1275 долларов, 112 000 рублей). В продажу новинка поступит 27 июля текущего года.