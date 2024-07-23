Nubia Z60 Ultra Leading Version имеет целый ряд отличий от стандартной версии.

Сегодня компания Nubia представила не только свою новую модель смартфона Z60S Pro, но и обновлённую версию Z60 Ultra Leading Version, получившую целый ряд ключевых отличий от стандартной Z60 Ultra, говорится в материале издания NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Nubia

Прежде всего, смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version обзавёлся разогнанной версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, отличающейся от стандартного варианта увеличенными на 100 МГц тактовыми частотами для процессорного ядра Cortex-X4 и GPU, в результате чего их показатели достигают 3.4 и 1.0 ГГц соответственно.

Кроме того, новинка имеет улучшенную систему камер, в частности 50-Мп основная камера с сенсором Sony IMX906 характеризуется объективом с фокусным расстоянием 35 мм, оптической стабилизацией изображения, лазерной автофокусировкой и датчиком мерцания, дополняют которую 50-Мп сверхширокоугольный модуль с сенсором OV50E размером 1/1.55 дюйма и перископический телеобъектив на 64 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм.

Фронтальная камера, представленная 12-Мп модулем, скрыта от посторонних глаз под дисплеем, благодаря чему смартфон избавился от выреза на передней панели.

Ещё одной отличительной особенностью обновлённой модели является наличие новых алгоритмов ИИ, повышающих качество изображений, получаемых с камер, а также новых вариантов отделки задней панели.

Помимо этого, новинка оснащается 6.8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2480x1116 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, а также датчиком отпечатков пальцев, скрытым под экраном, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ.

Питанием устройство обеспечивает батарея на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт через порт USB Type-C. Также имеется поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Работает новинка под управлением MyOS 14.5 на базе Android 14.

Стоимость смартфона Nubia Z60 Ultra Leading Version на официальном сайте производителя в версии с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ составляет 649 долларов, конфигурация 12 ГБ+256 ГБ оценена в 699 долларов, за вариант 16 ГБ+512 ГБ просят 779 долларов, а модификация 16 ГБ+1 ТБ стоит 879 долларов. Оформить предварительный заказ можно уже сегодня, а поставки начнутся с 12 августа.