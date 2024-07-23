Новинка получила богатое оснащение.

Сегодня компания Nubia официально представляют свою новую модель смартфона Z60S Pro, пришедшую на смену Z50S Pro, сохраняющую тот же дизайн и ряд характеристик, но имеющую некоторые улучшения, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Nubia Z60S Pro получил чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, дисплей, выполненный с применением технологии OLED, окружённый тонкими рамками и защищённый стеклом Longxi, с диагональю 6.8 дюйма, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти.

Новинка сохраняет квадратный дизайн со скруглёнными углами, плоской рамкой и выступающим модулем камеры на задней панели, в состав которого входит основной датчик Sony IMX906 размером 1/1.56 дюйма с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоуголный объектив на 50 Мп и 8-Мп телеобъектив с оптической стабилизацией изображения. На передней панели расположилась 16-Мп селфи-камера.

Новинка оснащается системой NeoVision AI Photography 2.0, включающей целый ряд функций для обработки изображений с применением возможностей искусственного интеллекта.

Питает устройство аккумуляторная батарея на 5100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Для увеличения автономности смартфон оснащается технологий AI Zero. Работает новинка под управлением MyOS 14.5 на базе Android 14.

Кроме того, смартфон поддерживает двухстороннюю спутниковую связь, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а также снабжается портом USB Type-C и сканером отпечатков пальцев.

Стоимость версии Nubia Z60S Pro с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ на официальном сайте производителя составляет 569 долларов, за вариант 16 ГБ+512 ГБ просят 669 долларов, а конфигурация 16 ГБ+1 ТБ оценена в 769 долларов.