Устройство выглядит весьма необычно.

Представленный ещё несколько месяцев назад пауэрбанк AYANEO Retro Power Bank, который выглядит как игровая приставка из девяностых годов прошлого века, наконец-то появился в продаже, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Отличительный особенностью пауэрбанка AYANEO Retro Power Bank является его весьма необычный дизайн — судя по всему, при создании устройства специалисты производителя вдохновлялись внешним видом приставки Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Новинка характеризуется ёмкостью 12 000 мА·ч и максимальной мощностью 45 Вт. AYANEO Retro Power Bank имеет пару разъёмов USB Type-C, благодаря чему может заряжать два устройства одновременно, но в таком случае он способен выдавать мощность до 15 Вт для одного порта и до 30 Вт для другого.

Новая модель оснащается небольшим OLED-экраном диагональю 0.91 дюйма и разрешением 32x128 точек, позволяющим просматривать состояние зарядки каждого из подключенных к пауэрбанку устройств. Размеры новинки составляют 98.0x81.0x21.9 мм, а вес достигает 238 г.

Пауэрбанк AYANEO Retro Power Bank можно приобрести на официальном сайте производителя за 40 долларов. В будущем устройство должно появиться в продаже в крупных розничных магазинах.