Новая модель получит чип MediaTek Dimensity 7300.

Компания Motorola пока что не разглашает официальную информацию о своём предстоящем смартфоне Edge 50 Neo, который должен заменить модель Edge 40 Neo, представленную в прошлом году, но свежая утечка раскрывает дизайн и характеристики новинки, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Motorola Edge 50 Neo будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 6.5-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии pOLED и защищённым Gorilla Glass 3, с частотой обновления 120 Гц, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Новинка получит плоский дизайн с чуть выступающим модулем камеры на задней панели, включающим в себя основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и 10-Мп телеобъектив. На передней панели расположится 32-Мп селфи-камера.

Питанием новинку будет обеспечивать аккумуляторная батарея на 4310 мА·ч. Функционировать устройство будет под управлением операционной системы Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello.

Кроме того, новая модель получит поддержку Bluetooth 5.3, NFC, Dolby Atmos и рейтинг защиты от пыли и воды IP68. Толщина новинки составит 8.1 мм, а вес достигнет 171 г. Смартфон будет выпускаться в следующих цветовых решениях — Poinciana, Nautical Blue, Grisaille и Latte.