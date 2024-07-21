Презентация новинок должна произойти осенью следующего года.

Сегодняшний день оказался весьма богат на утечки, раскрывающие характеристики и особенности предстоящих смартфонов Apple – чуть ранее в сети Интернет появилась информация о спецификациях и приблизительной стоимости предстоящей доступной модели iPhone SE 4, а сейчас информатор Ice Universe публикует таблицу с характеристиками и ценами линейки iPhone 17.

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Как сообщает издание Gizmochina, в таблице, представленной информатором, iPhone 17 Slim пришёл на смену модели iPhone 17 Plus, предлагая новый форм-фактор по высокой цене и соседствуя с iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Источник фото: Gizmochina

Смартфонам iPhone 17 и 17 Slim приписывается наличие стандартных чипов нового поколения Apple A19 Bionic, а моделям 17 Pro и 17 Pro Max — более быстрых чипсетов A19 Pro, которые должны производиться по передовому 3-нм техпроцессу TSMC N3P.

Кроме того, модели iPhone 17 и 17 Pro будут оснащаться 6.27-дюймовыми экранами, iPhone 17 Slim получит дисплей с диагональю 6.65 дюймов, а iPhone 17 Pro Max обзаведётся 6.86-дюймовым экраном. Дисплеи всех моделей смартфонов новой линейки будут иметь частоту обновления ProMotion 120 Гц и поддерживать технологию LTPO.

Помимо этого, смартфоны iPhone 17 Pro и 17 Pro Max должны получить тройную камеру с сенсорами, характеризующимися разрешением 48 Мп, в том числе основным, телеобъективом и сверхширокоугольным модулем, а базовая модель iPhone 17 будет оснащена двойной камерой.

Также представители новой линейки получат поддержку Face ID, универсальный порт USB Type-C и модем Qualcomm. Для моделей iPhone 17 и 17 Slim заявлено наличие алюминиевой рамки, а для Pro-версий — титановой.

Ожидается, что стоимость базовой версии iPhone 17 составит 799 долларов, iPhone 17 Pro будет оценён в 1099 долларов, за iPhone 17 Pro Max попросят 1199 долларов, а наиболее дорогим станет iPhone 17 Slim с ценником в 1299 долларов. Предполагается, что презентация серии iPhone 17 состоится в сентябре следующего года.