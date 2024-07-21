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Опубликованы характеристики, приблизительная стоимость и период запуска iPhone SE 4
Информатор обнародовал целый ряд подробностей о новинке.

Линейка смартфонов iPhone SE, предлагающая мощную начинку по более доступной цене, представляет собой достаточно интересное предложение от Apple для покупателей, стеснённых в средствах, хотя последние утечки о предстоящем смартфоне iPhone SE 4 были достаточно противоречивы, чтобы внести конкретику, чего именно ожидать от будущей новинки.

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Источник фото: Gizmochina

Ранее в сети Интернет появились слухи о том, что устройство получит двойную камеру, хотя это и противоречило просочившимся изображениям САПР и предыдущим сообщениям — теперь же новые данные от заслуживающего доверия информатора Ice Universe развенчивают мифы, рассказывая о характеристиках новинки, говорится в материале сайта Gizmochina.

Как утверждает информатор, смартфон iPhone SE 4 получит одинарную заднюю камеру с разрешением 48 Мп и дисплей диагональю 6.06 дюйма, что весьма больше предшественника, оснащённого 4.7-дюймовым экраном, хотя частота обновления, судя по всему, сохранится прежней, составляя скромные 60 Гц, что на фоне современных моделей среднего класса, предлагающих 90 или даже 120 Гц, выглядит устаревшим.

Кроме того, новинка может быть оснащена новейшим чипом Apple A18 Bionic, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также модемом, предположительно, Apple или Qualcomm.

Также информатор сообщает о наличии у новой модели металлической боковой рамки, что согласуется с недавними утечками, предполагающими отказ от ряда элементов, использовавшихся в моделях iPhone SE предыдущих поколений, и переход к дизайну, более близкому к текущей линейке iPhone. Кроме того, на смену Touch ID придёт Face ID.

Одним из наиболее приятных изменений может стать отказ от разъёма Lightning в пользу более распространённого и универсального USB Type-C.

Ожидается, что стоимость смартфона iPhone SE 4 составит около 499-549 долларов, а его дебют состоится между мартом и маем следующего года.

#iphone se 4
Источник: gizmochina.com
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