Новинка предназначена для геймеров.

Компания Raytheon расширила ассортимент своих игровых мониторов новой моделью, получившей название DQ27F240E и появившейся в продаже в китайском магазине JD.com, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Игровой монитор Raytheon DQ27F240E оснащается 26.5-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением WQHD (2560x1440 точек) и высокой частотой обновления 240 Гц, что минимизирует размытие изображения даже в самых динамичных сценах. Кроме того, новинка характеризуется впечатляющим временем отклика GtG, составляющим всего 0.03 мс.

Монитор предлагает яркие и насыщенные цвета, обеспечивая охват 99% цветового пространства DCI-P3, и позволяет просматривать HDR-контент благодаря пиковой яркости 1000 нит. Помимо этого, устройство поддерживает технологию FreeSync, устраняющую разрывы и обеспечивающую плавный игровой процесс, а также имеет антибликовое покрытие AR, минимизирующее появление бликов, отвлекающих от игры.

Для подключения с высокой пропускной способностью монитор предлагает два порта HDMI 2.1 и разъём DisplayPort 1.4. Кроме того, новинка снабжается портом USB Type-C, предназначенным для передачи данных и подачи питания, а также одним разъёмом USB Type-B, двумя USB Type-A и одним 3.5-мм аудиоразъёмом.

Стоимость игрового монитора Raytheon DQ27F240E на площадке JD.com составляет 3989 юаней (598 долларов).