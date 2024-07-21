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Gigabyte анонсирует игровой монитор AORUS FO32U с 31.5-дюймовой QD-OLED-панелью и частотой 165 Гц
Новинка имеет широкие возможности и богатое оснащение.

Компания Gigabyte расширяет ассортимент своих игровых мониторов, представляя модель AORUS FO32U, которая должна стать более доступным вариантом на фоне представленного ранее AORUS FO32U2, сохранив ряд ключевых характеристик, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Игровой монитор AORUS FO32U унаследовал от старшей модели, AORUS FO32U2, 31.5-дюймовую QD-OLED-панель Samsung, невероятно быстрое время отклика GtG, составляющее 0.03 мс, высокое разрешение UHD (3840x2160 точек) и широкую цветовую гамму благодаря охвату 99 % цветового пространства DCI-P3, а также типичную и пиковую яркость 250 и 1000 нит соответственно.

Отличия между двумя моделями заключаются в отсутствии у новинки системы подсветки RGB Fusion 2.0, меньшей частоте обновления (165 против 240 Гц) и наличии сертификата ClearMR 9000 вместо более высококлассного ClearMR 13000.

Набор возможностей для подключения монитора к устройствам оказался неизменным — AORUS FO32U имеет два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и универсальный порт USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort мощностью 18 Вт. Кроме того, новинка оснащена тремя портами USB 3.2 Type-A для подключения периферии, 3.5-мм аудиоразъёмом, встроенными динамиками мощностью 5 Вт и поддержкой KVM, позволяющей переключаться между устройствами, подключёнными к монитору.

Информацией о стоимости игрового монитора AORUS FO32U производитель пока не делится, но ожидается, что новинка предложит более привлекательную цену по сравнению с AORUS FO32U2, предоставляя высококачественные игровые возможности.

#gigabyte #aorus fo32u
Источник: gizmochina.com
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Сейчас обсуждают

AggroShkolyar
17:45
https://www.youtube.com/watch?v=z1wnf2kBUcM Кек, 4090 не горят))) Всего 200шт)))
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
gigaaxel
17:44
Да не, фигня, куртка и в 5060 и 5070 по 8Гб затолкает
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
Nvidia&Intel Hater
17:40
Лови.Не сравнить с твоим говном.Ultra качество xess .все настройки максимальные.так что нечего тут выкладывать парашу пережатую.Твой dlss сосалинг снова.хотьть как ты перфоманс врубай он четче не стан...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
17:29
там скрины были и с 6600 и с 4060 -я там спец перемешал тогда.ты нихрена не смог отличить xess от dlss.сейчас игру скачаю ибо дерьмо давно это удалил (как и видео) и сделаю скрин
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Богдан Седых
17:28
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Exolon
17:19
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Gigabyte выпустила монитор AORUS FO32U с 31,5-дюймовым QD-OLED-дисплеем Samsung
HREN
17:15
Вообще, это событие. Лет 20 не было новинок. Мора-3 в размере 420 и 360 не в счет. А здесь россыпь - хочешь половинка на 2 вентиля, на 4 и на 9 (это серверный тип для рабочих машин). Толщина больше 75...
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Dusty Soldier
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Clamwult
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Ну я вот скрин у себя в видео сделал, по моему почётче чем у тебя, я думаю ты даже в игре такой скрин сделать не сможешь
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