Новинка имеет широкие возможности и богатое оснащение.

Компания Gigabyte расширяет ассортимент своих игровых мониторов, представляя модель AORUS FO32U, которая должна стать более доступным вариантом на фоне представленного ранее AORUS FO32U2, сохранив ряд ключевых характеристик, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Игровой монитор AORUS FO32U унаследовал от старшей модели, AORUS FO32U2, 31.5-дюймовую QD-OLED-панель Samsung, невероятно быстрое время отклика GtG, составляющее 0.03 мс, высокое разрешение UHD (3840x2160 точек) и широкую цветовую гамму благодаря охвату 99 % цветового пространства DCI-P3, а также типичную и пиковую яркость 250 и 1000 нит соответственно.

Отличия между двумя моделями заключаются в отсутствии у новинки системы подсветки RGB Fusion 2.0, меньшей частоте обновления (165 против 240 Гц) и наличии сертификата ClearMR 9000 вместо более высококлассного ClearMR 13000.

Набор возможностей для подключения монитора к устройствам оказался неизменным — AORUS FO32U имеет два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и универсальный порт USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort мощностью 18 Вт. Кроме того, новинка оснащена тремя портами USB 3.2 Type-A для подключения периферии, 3.5-мм аудиоразъёмом, встроенными динамиками мощностью 5 Вт и поддержкой KVM, позволяющей переключаться между устройствами, подключёнными к монитору.

Информацией о стоимости игрового монитора AORUS FO32U производитель пока не делится, но ожидается, что новинка предложит более привлекательную цену по сравнению с AORUS FO32U2, предоставляя высококачественные игровые возможности.