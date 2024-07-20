На выбор пользователю предлагается видеокарта GeForce RTX 4060 или RTX 4070.

Ассортимент компании ASUS пополняется новой игровой моделью ноутбука, оснащённой новейшим процессором AMD и видеокартой среднего уровня от NVIDIA, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Ноутбук ASUS ROG Magic 16 Air оснащается процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с максимальной тактовой частотой 5.1 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ и дисплеем, выполненным по технологии OLED, с разрешением 2.5K, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

Питает устройство аккумуляторная батарея на 90 Вт·ч, имеющая поддержку зарядки PD мощностью 100 Вт. Кроме того, новинка имеет широкий набор разъёмов, в том числе HDMI 2.1, USB 4, USB 3.2 Gen 2, два USB Type-A, а также 3.5-мм аудиоразъём. При этом портом Ethernet ноутбук не оснащён.

Несмотря на богатое оснащение и принадлежность новинки к серии игровых ноутбуков ROG, его вес составляет всего 1.85 кг, а его толщина достигает 14.9 мм.

Ноутбук ASUS ROG Magic 16 Air выпускается в модификациях с видеокартой Geforce RTX 4060 или RTX 4070 по цене 2200 и 2475 долларов соответственно.