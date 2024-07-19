Redmi K70 Ultra имеет богатое оснащение и стильный дизайн.

После целой череды слухов и утечек Xiaomi наконец презентует свой новый топовый смартфон Redmi K70 Ultra, получивший высокие характеристики и премиальный дизайн, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Redmi K70 Ultra оснащается флагманским 4-нм чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ и высокой 6.67-дюймовой плоской OLED-панелью с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц, частотой ШИМ 3840 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, HDR10+ и Dolby Vision.

Новинка имеет стильный дизайн с металлической рамкой, стеклянной задней панелью, изогнутыми краями и прямоугольным модулем камеры, включающим в себя 50-Мп основной датчик Sony IMX906, сверхширокоугольный объектив на 8-Мп и 2-Мп макродатчик. На фронтальной стороне устройства располагается 20-Мп селфи-камера.

Кроме того, новинка имеет выделенный чип D1 для дисплея, чипсет Surge P2 для быстрой зарядки и G1 для управления питанием, а также фирменный чип Pengpai T1, улучшающий производительность Wi-Fi, 5G и GPS. Питает смартфон аккумуляторная батарея на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Устройство оснащается двумя стереодинамиками, NFC, двумя слотами для сим-карт, сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, работает под управлением HyperOS и имеет степень защиты IP68. Размеры новинки составляют 160.38x75.14x8.39 мм, а вес достигает 211 г. Смартфон выпускается в следующих цветах — голубом (Ice Blue), чёрном (Ink Feather Black) и белом (Clear Snow White).

Стоимость смартфона Redmi K70 Ultra в варианте с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 2599 юаней (358 долларов), конфигурацию 12ГБ+512 ГБ оценили в 2899 юаней (399 долларов), версия 16 ГБ+512 ГБ стоит 3199 юаней (440 долларов), а модификация 16 ГБ+1 ТБ обойдётся в 3599 юаней (495 долларов).

Существует и конфигурация с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ по цене 3999 юаней (550 долларов), но она предназначена для специального издания Redmi K70 Ultra Champion Edition.