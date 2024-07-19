Кроме того, компания позволит перейти на новую версию ОС пользователям Windows 10.

В связи с приближающимся сроком окончания официальной поддержки Windows 11 22H2 компания Microsoft предупреждает пользователей, что автоматически обновит их устаревшие версии Windows 11 до актуальной, а именно 23H2, говорится в материале сайта Windows Latest.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Согласно официальной документации, Windows 11 версии 23H2 в настоящее время доступна для всех пользователей, хотя изначально предлагалась не всем клиентам — например, пользователи Windows 10 до 5 мая текущего года могли обновиться только до версии 22H2.

Кроме того, Microsoft заявила, что намерена автоматически обновлять Windows 11 до версии 23H2 на компьютерах, использующих более старые версии. Ожидается, что данный механизм будет запущен уже в августе или сентябре в связи с тем, что официальная поддержка Windows 11 22H2 заканчивается 8 октября текущего года.

Отмечается, что процесс автоматического обновления не касается Windows 10 и ограничивается неадминистрируемыми версиями ОС Windows 11 редакций Home и Pro.

Несмотря на возможность получения обновлений безопасности и целый ряд усовершенствований, переход на Windows 11 23H2 может расстроить некоторых пользователей в связи с некоторыми спорными изменениями, в том числе переработанным Проводником, который стал работать медленнее, чем его предыдущая версия.

Также осенью текущего года для массового использования должна стать доступна новая версия Windows 11 24H2, которая в настоящий момент поддерживается лишь устройствами Copilot+ PC.