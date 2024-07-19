Обновление может получить значительные улучшения.

Южнокорейская компания Samsung активно работает над обновлением One UI 7 на базе Android 15, которое будет характеризоваться значительными изменениями и улучшениями, о чём сообщает информатор chunvn8888, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: How-To Geek

Утверждается, что в процессе работы над обновлением One UI 7 специалисты Samsung вдохновлялись iOS 18 от Apple и HyperOS от Xiaomi, в результате чего многие элементы пользовательского интерфейса будут перекликаться с ОС, разработанными конкурентами.

Как сообщает информатор, обновление One UI 7 получит более округлые значки в трёхмерном виде, похожие на иконки macOS и VisionOS, панель быстрого доступа, схожую с iOS 18, а также экран блокировки с изменённым и более округлым дизайном.

Панель управления One UI 7 может быть представлена с двухстраничным дизайном с возможностью быстрого переключения между страницей уведомлений и быстрых настроек, подобно HyperOS.

Кроме того, значительные изменения должны коснуться и пользовательского интерфейса камеры, в результате чего все настройки в приложении камеры будут перенесены в нижнюю часть, а также появится новый ярлык для быстрого доступа к настройкам.

Чуть ранее в сети Интернет появилась информация о том, что One UI 7 может стать самой изменённой версией в истории One UI благодаря ряду радикальных новшеств в дизайне, в том числе изменённым иконкам.

Ожидается, что Samsung представит своё свежее обновление на конференции SDC 2024, которая состоится в начале октября текущего года. Компания уже некоторое время тестирует One UI 7, о чём свидетельствует появление моделей Galaxy S24 Plus, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22, работающих на свежем обновлении на основе Android 15, в базе данных Geekbench.