При этом общий пинг составил всего 40 мс.

Американская компания SpaceX, возглавляемая предпринимателем Илоном Маском, продолжает развивать возможности своего спутникового интернета Starlink, совсем недавно продемонстрировав впечатляющие скоростные показатели, говорится в материале Neowin.

реклама

Источник фото: GeekWire

Вице-президент Starlink Engineering Майкл Николлс обнародовал результаты тестов с использованием новой программы компании, именуемой Community Gateway — согласно опубликованному скриншоту, устройство Starlink, размещённое в Джексонвилле, штат Флорида, обеспечило скорость загрузки 8102.6 Мбит/c и скорость отдачи 2794.7 Мбит/c при общем пинге 40 мс.

Источник фото: Michael Nicolls/X

Отмечается, что в настоящее время SpaceX предлагает для обычных пользователей доступ в сеть Интернет со скоростью загрузки от 25 до 220 Мбит/c, а для коммерческого применения в рамках программы Community Gateway может устанавливать массивные приёмники, позволяющие достичь показателей 10 Гбит/c для скорости загрузки и отдачи, что может обеспечить скоростным интернетом сразу несколько абонентов.

При этом стоимость такой услуги в настоящий момент весьма велика — SpaceX взимает 1.25 млн долларов в качества аванса, а ежемесячная плата составляет от 75 тысяч долларов.

Как отметил представитель Starlink, в процессе тестирования земли видно не было, что намекает на использование устройства в отдалённых водах.

Ранее сообщалось, что SpaceX тестирует беспилотные морские суда, которые будут выступить в качестве шлюзов, для обеспечения высокоскоростного доступа в сеть Интернет в удалённых местах на воде и в воздухе. Кроме того, компания работает над новой технологией, обеспечивающей прямую связь между спутником и смартфоном.