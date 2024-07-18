Толщина устройства в сложенном виде может составить всего 7 мм.

Компания Samsung, известная своими инновационными продуктами и новыми технологиями, постепенно уступает своим конкурентам, предлагающим прорывные решения как с точки зрения дизайна, так и расширенных возможностей, но в скором времени южнокорейский производитель может вновь удивить и весьма заинтересовать потенциальных покупателей, выпустив самый тонкий в мире складной смартфон, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Совсем недавно Samsung презентовала модель Galaxy Z Fold6, не слишком удивляющую своими характеристиками, в то время как не так давно представленный складной смартфон Honor Magic V3 задал новую планку, характеризуясь толщиной всего 9.2 мм в сложенном состоянии, что на 2.9 мм тоньше по сравнению с моделью Samsung.

Конечно, южнокорейского гиганта вряд ли устраивает текущее положение дел, поэтому, согласно сообщению Naver, компания работает над новым складным смартфоном, толщина которого в закрытом виде будет составлять 7 мм.

Отмечается, что для этого производителю придётся пойти на некоторые уступки, например, уменьшить ёмкость аккумуляторной батареи и исключить возможность использования электронного пера S Pen.

Кроме того, как утверждается, компания разрабатывает специальные функции, которые выгодно отличали бы её складные модели от стандартных смартфонов, но конкретные данные не приводятся.

Ранее в сети Интернет появились слухи о возможном выпуске тонкой Slim-версии Galaxy Z Fold6, но пока не ясно, является ли она устройством с толщиной 7 мм, или речь идёт о другой модели.