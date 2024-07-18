Устройство оснащается мощным чипсетом.

Предваряя завтрашнюю презентацию складного смартфона Xiaomi Mix Flip, оснащённого производительным чипом, информатор Digital Chat Station делится показателями быстродействия новинки в некоторых бенчмарках и играх, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Xiaomi Mix Flip, снабжённый быстрым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ, в тесте AnTuTu смог набрать 1.91 млн баллов, а в Geekbench 6 получил 2123 и 6512 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, что позволило ему сравняться с флагманскими моделями смартфонов.

Игровая производительность новинки также весьма высока — в PUBG Mobile при умеренных настройках смартфон обеспечил 60 кадров в секунду, потребляя около 2.3 Вт, а в Honor of Kings при высоких настройках поддерживал показатель около 120 кадров в секунду при энергопотреблении 2.9 Вт.

В более требовательной игре, Genshin Impact, результаты новой модели тоже достаточно высоки — в среднем устройство показало 59.5 кадров в секунду, но для этого пришлось использовать технологию увеличения частоты кадров и снизить разрешение до 720p.

Кроме того, для эффективного отвода тепла во время игрового процесса информатор рекомендует использовать дополнительную систему охлаждения, прикрепляемую к задней панели смартфона.

Ранее стало известно, что складной смартфон Xiaomi Mix Flip получит 4.01-дюймовый внешний дисплей, имеющий равные рамки и закруглённые края, с разрешением 1.5K и яркостью 1600 нит. Дополнительную защиту обеспечит слой Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Помимо этого, новинка обзаведётся двойной камерой с объективами Leica Summilux, аккумуляторной батареей на 4780 мА·ч, а также специальным динамиком и микрофоном на внешней стороне, что позволит пользователям совершать звонки без необходимости открывать устройство.

Официальная презентация складного смартфона Xiaomi Mix Flip состоится уже 19 июля.