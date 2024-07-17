Чипсет может работать на частоте до 3.0 ГГц.

Производитель MediaTek представляет свой новый чип Dimensity 7350, предназначенный для мобильных устройств среднего класса, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Чипсет MediaTek Dimensity 7350 производится по 4-нм технологическому процессу TSMC второго поколения и оснащается восемью ядрами — двумя Cortex-A715 с частотой до 3.0 ГГц и шестью Cortex-A510.

Кроме того, чип имеет встроенный графический процессор Mali G610 MC4, блок MediaTek NPU 657 для выполнения задач с использованием технологий искусственного интеллекта и процессор обработки изображений Imagiq 765 ISP, поддерживающий сенсоры камер с разрешением до 200 Мп, запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и съёмку с 14-битным HDR.

Чипсет может работать с модулями оперативной памяти LPDDR4X и LPDDR5 с частотой до 6400 МГц. Помимо этого, имеется поддержка 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

В связи с тем, что новинка относится к среднему классу, имеются и некоторые ограничения — чип поддерживает только дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой до 144 Гц, а также накопители UFS 3.1.

Источник фото: Gizmochina

Судя по характеристикам, чипсет MediaTek Dimensity 7350 будет использоваться в доступных моделях смартфонов, готовых предложить своим владельцам неплохое соотношение цены и производительности.