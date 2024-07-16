Asus ROG Azoth Extreme имеет богатое оснащение и широкие возможности по цене $500.

Компания Asus расширяет ассортимент своих высококлассных клавиатур, презентуя новую модель, получившую название ROG Azoth Extreme и являющуюся усовершенствованной версией ROG Azoth, представленной в прошлом году, говорится в материале сайта TechSpot.

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Клавиатура Asus ROG Azoth Extreme предлагает широкий набор функций и возможностей, выгодно отличающих её от стандартного варианта, ROG Azoth — одним из основных отличий стало наличие OLED-дисплея в углу новинки, размер которого уменьшился с 2 до 1.47 дюйма, но он стал полноцветным, что, помимо отображения служебной информации, позволит пользователям добавлять изображения или анимацию, а также сенсорным.

Корпус новинки изготовлен из алюминиевого сплава, увеличивая срок службы устройства и его прочность. Также имеется несколько слоёв пенопласта, обеспечивающих приятный звук при нажатии клавиш и минимизирующих вибрацию, и специальная пластина из углеродного волокна, предназначенная для амортизации.

Источник фото: TechSpot

Пользователю предлагается на выбор два варианта нажатия клавиш — твёрдое с отскоком обеспечит комфортный игровой процесс, а мягкое отлично подойдёт для набора текста. Новинка поставляется с механическими переключателями ROG NX (Snow или Storm), а также колпачками клавиш, поддерживающими горячую замену.

Кроме того, устройство имеет удлинённую силиконовую подставку для запястий и две пары съёмных магнитных ножек, позволяющих изменять угол наклона клавиатуры.

Соединение происходит при помощи беспроводной сети 2.4 ГГц, Bluetooth-подключения или кабеля. Как утверждает производитель, новинка обладает высокой автономностью, обеспечивая до 1600 часов использования без необходимости дополнительной подзарядки. Также в комплект поставки входит аксессуар ROG Polling Race Booster, который повышает частоту опроса до 8000 Гц как в проводном, так и беспроводном режиме.

За столь богатое оснащение и широкие возможности потенциальному покупателю придётся солидно потратиться — стоимость Asus ROG Azoth Extreme составляет 500 долларов.