TSMC может не успеть наладить производство в срок.

Несмотря на то, что более ранние слухи предполагали оснащение будущих смартфонов Apple серии iPhone 17 чипами, произведёнными по 2-нм технологическому процессу, информатор Mobile chip expert утверждает, что данная технология не будет готова в срок, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

По словам информатора, TSMC не успеет наладить массовое производство 2-нм чипов, необходимых для новейших продуктов Apple, до конца следующего года — это означает, что предстоящие смартфоны линейки iPhone 17 продолжат использовать 3-нм чипсеты, в то время как чипы, произведённые по 2-нм нормам, станут доступны только для серии iPhone 18.

Ранее сообщалось, что компания TSMC должна наладить массовый выпуск 2-нм чипов уже в следующем году, причём, как отмечали некоторые источники, производитель ускоряет данный процесс. Apple является одним из крупнейших клиентов TSMC, заказывая у производителя большие объёмы чипов, выполненных с использованием передовых технологий.

Ожидается, что благодаря внедрению 2-нм техпроцесса быстродействие новых чипов по сравнению с моделями предыдущего поколения, произведёнными по 3-нм нормам, увеличится на 10-15 % при сохранении аналогичного уровня энергопотребления, а при условии той же самой производительности потребление энергии снизится на 25-30 %.

В настоящее время продукты Apple используют чипы, произведённые по 3-нм технологическим нормам первого и второго поколений. Предстоящие чипсеты серии A18, предназначенные для iPhone 16, будут основаны на чипсетах, выполненных по 3-нм техпроцессу второго поколения.